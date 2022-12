Unbekannter fährt in Klingsmoos ein geparktes Auto an

Eine unbekannte Person hat am ersten Weihnachtstag ein geparktes Auto in Königsmoos angefahren. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag war ein Skoda Fabia in der Zeit zwischen 11.30 und 14.15 Uhr in Klingsmoos im Bereich der Gaststätte Appel abgestellt. Während dieser Zeit ist er am Radlauf hinten links beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro.

Unfallflucht in Klingsmoos: Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Unfallverursacher hat sich jedoch nicht weiter um den Schaden gekümmert und ist weitergefahren. Beim verursachenden Fahrzeug könnte es sich laut Polizei um einen dunkelblauen Skoda Fabia handeln. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Neuburg melden. (AZ)