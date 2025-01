Wechsel an der Spitze: Markus Ziegler führt jetzt die Bürgergemeinschaft

Die Bürgergemeinschaft Königsmoos hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Jahresversammlung wurde Markus Ziegler einstimmig zum Nachfolger von Gerhard Edler gewählt, der im Jahr 1995 Gründungsmitglied der Bürgergemeinschaft war und nun sein Amt an den bisherigen Schatzmeister abgab. Als stellvertretender Vorsitzender wurde ebenfalls einstimmig Hans-Peter Schnepf gewählt. Für das Amt des Kassiers rückte die gelernte Bankkauffrau Katja Hanrieder nach. Als neue Schriftführerin löst Anita Klink-Herzinger Leo Pallmann ab.

In seiner Eröffnungsrede im neu bewirteten Sportheim der TSG Untermaxfeld blickte Edler auf die Entwicklung der Bürgergemeinschaft zurück und betonte, wie wichtig der kontinuierliche Einsatz der Mitglieder für das Wohl der Gemeinschaft ist. Besonders stolz zeigte er sich über die erreichten Erfolge und das gute Miteinander innerhalb der Gemeinschaft. Dazu zählte die Veranstaltung des Starkbierfestes unter Leitung der ebenfalls scheidenden Vize-Vorsitzenden Alexandra Demuth, die für die zeitintensive Vorbereitung des Starkbierfestes weiterhin zur Verfügung steht. 3. Bürgermeister Jürgen Bolleininger berichtete über aktuelle Themen aus dem Gemeinderat und informierte die Mitglieder über Beschlüsse und laufende Projekte, die die Bürgerinnen und Bürger in Königsmoos betreffen.

Neue Führung in Königsmoos: Markus Ziegler löst Gerhard Edler ab

Acht Mitglieder haben den Vorstand der Bürgermeinschaft verlassen: Gerhard Edler, Karl Klink, Alexandra Demuth, Leo Pallmann, Rosi Lehmeier, Sabine Beck, Jürgen Rebhan und Felix Wenger. Für sie hatte Ziegler ein kleines Präsent und Dankesworte parat. Die noch verbleibende zehnköpfige „alte“ Vorstandsmannschaft wird durch Katja Hanrieder ergänzt.

Haben den Vorstand der Bürgergemeinschaft Königsmoos verlassen (von links): Vize-Vorsitzender Hans-Peter Schnepf, Gerhard Edler, Leo Pallmann, Sabine Beck, Jürgen Rebhan, Alexandra Demuth, Karl Klink und Vorsitzender Markus Ziegler. Foto: Bürgergemeinschaft Königsmoos

Mit der Wahl der neu besetzten Posten und den positiven Rückblicken auf das vergangene Jahr blickt die Bürgergemeinschaft Königsmoos optimistisch in die Zukunft. Die Mitglieder sind zuversichtlich, dass auch unter der neuen Leitung spannende Projekte und erfolgreiche Veranstaltungen umgesetzt werden können. Die nächsten Schritte und Projekte – allem voran das Starkbierfest, das am 29. März wieder in der Donaumooshalle stattfinden wird - werden in den kommenden Monaten genauer besprochen und vorbereitet. (AZ)