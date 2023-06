Schwerer Unfall bei Kösching: Motorrad rutscht in Gruppe von Wallfahrern

Ein Motorradfahrer stürzt bei Kösching und rutscht in eine Gruppe von Wallfahrern am Straßenrand. Zwei Personen verletzen sich schwer.

Am Sonntag ist es um kurz vor 12 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 37 bei Kösching gekommen. Zwei männliche Motorradfahrer befuhren laut Polizeiangaben hintereinander die Kreisstraße in Fahrtrichtung Kösching. Auf den beidseitig angelegten Geh-/Radwegen wanderten Teilnehmer einer Wallfahrt, und der vorausfahrende Motorradfahrer, ein 57-jähriger Ingolstädter, bremste sein Fahrzeug ab, da er die Zusammengehörigkeit der beidseitig in Richtung Kösching laufenden Gruppen vermutete. Dies nahm der hinterherfahrende Motorradfahrer - ein 66-Jähriger aus Altmannstein - zu spät wahr und fuhr infolge zu geringen Abstandes auf den vorausfahrenden Motorradfahrer auf.

Dadurch stürzte er zu Boden, kam nach links von der Fahrbahn ab und sein Motorrad schlitterte gegen eine 57-jährige Fußgängerin der Wallfahrts-Gruppe. Die Fußgängerin und der gestürzte Motorradfahrer verletzten sich laut Polizei schwer und beide wurden mit dem Rettungswagen in die Kliniken nach Ingolstadt und Kösching gebracht. Der vorausfahrende Motorradfahrer trug keine Verletzungen davon, lediglich sein Fahrzeug wurde am Heck leicht beschädigt. Das Motorrad des Unfallverursachers hingegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle und zur Unterstützung am Unfallort war die Freiwillige Feuerwehr Kösching mit vier Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für eine gute Stunde voll gesperrt werden. (AZ)