Das Neuburger Gymnasium braucht eine Perspektive

Plus Zu lange hat der Landkreis notwendige Sanierungen am Descartes aufgeschoben. Tausende Schüler müssen deshalb mit mangelnder Ausstattung lernen. Das kann nicht so bleiben.

Wer in Neuburg das Gymnasium besucht, wird in der achten Klasse einen Physiksaal betreten. Dort begegnet ihm oder ihr nicht nur abgewetztes Mobiliar aus den 60er Jahren, sondern auch nicht funktionierende Ausstattung. Seit Jahren ist der Mangel am Descartes bekannt, seit Jahren wird er nicht beseitigt. Kinder und Jugendliche besuchen Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern, der weit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt und nicht mehr den aktuellen Lernmethoden entspricht. Das ist fahrlässiger Umgang mit der Zukunft junger Menschen.

Lange musste die Schule von der Substanz leben, jetzt fehlt das Geld für den versprochenen Masterplan. Tausende Schüler, Eltern und Lehrer fühlen sich vergessen, weil sie sich bei den Entscheidungen nicht eingebunden wurden. Zum Sachmangel kommt persönliche Enttäuschung.

