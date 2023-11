Der Ärger um den Neuburger Sparplan ist verpufft

Plus Verhärtete Fronten angesichts der klammen Finanzlage in Neuburg? Von wegen. Der Sturm im Vorfeld der Haushaltsberatungen entpuppte sich als lauen Lüftchen. Das hat einen guten Grund.

Viel Lärm um (fast) nichts - so könnte man zusammenfassen, was sich zuletzt rund um das Thema Geldnot in Neuburg so angestaut hatte. Denn im Grund schwebte das Thema "Haushalt" seit der Klausurtagung im September wie ein Damoklesschwert über der Stadtpolitik. Kann man Projekte wie den neuen Volksfestplatz überhaupt finanzieren? Gibt es Geld fürs Hofgartenfest? Stehen große Kulturevents tatsächlich auf der Kippe?

Die Alarmstimmung in der Stadt war groß. Gesprächsrunden mit den Kulturschaffenden sollte es geben, Nicht-CSU-Stadträte forderten von OB Gmehling einen Arbeitskreis einzuberufen, eine Prioritätenliste müsse her. Als er das nicht tat und stattdessen schon mal öffentlich sagte, bei wem nicht gekürzt wird (Birdland), ging die "Opposition" eigene Wege und tagte per Internetschalte bis tief in die Nacht.

