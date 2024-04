Diskussionen um Brandlbad-Preise: Gut, dass die Saisonkarte bleibt

Plus Der Werkausschuss stimmt zu Recht gegen die Abschaffung der Saisonkarten für das Neuburger Brandlbad. Es geht unter anderem um ein Stück Identität mit der Heimat.

Dass die Eintrittspreise im Neuburger Brandlbad steigen, dürfte niemanden überraschen. Acht Jahre lang waren die Preise in der hochdefizitären Freizeitanlage konstant, die jetzige Erhöhung ist angesichts der allgemeinen Kostenentwicklung unausweichlich. Auch mit den neuen Beträgen bekommen Brandl-Gäste im Vergleich zu anderen Freibädern immer noch verhältnismäßig viel für ihr Geld.

Saisonkarte für das Brandlbad sorgt für mehr Besucher

Spannender war die Frage, was aus den Saisonkarten wird. Die Stadtwerke wollten das Angebot einstellen in der Hoffnung, dadurch mehr Geld einzunehmen. In diesem Punkt waren die Mitglieder des Werkausschusses zu Recht kritisch. Zum einen geht es um ein Stück Identität mit der Heimat. Stammgästen bedeutet es etwas, eine Dauerkarte für das Neuburger Freibad zu besitzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen