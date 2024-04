Juliusbräu ruht sich nicht auf seinem Kultstatus aus

Plus Juliusbräu ist Neuburgs letzte Brauerei. Umso wichtiger ist sie für die Menschen in der Stadt. Die Brauerei rüstet sich für eine Zukunft, die Herausforderungen mit sich bringen wird.

Dass Juliusbräu in seine Produktionsprozesse investiert und sie modernisiert, ist für Neuburg und für jeden Bierliebhaber eine gute Nachricht. Denn nur mit Innovation und gesundem Wachstum kann die letzte in Neuburg existierende Brauerei auch einer gesicherten Zukunft entgegengehen. Juliusbier hat zwar in Neuburg längst Kultstatus, doch das alleine reicht nicht, um einen florierenden Betrieb zu führen.

Ja, es ist ein gutes Gefühl, wenn man seinen Gästen aus nah und fern ein Bier "made in Neuburg" anbieten kann. Da schwingt Stolz mit, das fördert die Identifikation mit der Heimatstadt. Auch die Tatsache, dass jeder und egal zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag direkt bis an die Rampe der Brauerei fahren kann, um - zeitweise sogar bei der Chefin selbst - seinen Kasten Bier abzuholen, nährt den Kultstatus Juliusbräu. "Kauf vor Ort" hat hier eine ganze eigene Bedeutung.

