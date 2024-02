Kante zeigen – nicht nur auf der Straße

Plus Der Landkreis ist keine Hochburg extremer AfD-Mitglieder. Doch jeder Fünfte hier wählt sie. Jetzt gehen Menschen gegen die Partei auf die Straße. Doch es gilt, im Alltag Kante zu zeigen.

Die AfD versteht sich selbst als demokratisch gewählte Partei, doch von den guten Manieren des politischen Diskurses hält sie offensichtlich wenig. Keine öffentliche Anlaufstelle in der Region, keine Transparenz der politischen Arbeit. Nachfragen werden abgeblockt. Die AfD gibt sich gerne geheimnisumwoben.

Zugegeben – viel zu lange haben Medien, Politiker und gesellschaftliche Gruppen die AfD ignoriert und versucht, die sich nun zunehmend entlarvende Partei zu meiden. Sie wurde schlicht nicht eingeladen, nicht gefragt. Das hat sich längst geändert. Doch die AfD hat kein Interesse an der politischen Auseinandersetzung. Sie hat sich längst in eigenen Kreisen, über eigene Gruppen und Kanäle vernetzt. Auch in einem scheinbar unauffälligen Kreisverband wie in Neuburg-Schrobenhausen unterstützen die Mitglieder mit ihrem Engagement die Linie der Bundespartei und ermöglichen Rechtsextremen, die Demokratie zu destabilisieren.

