Kollektive Kritik an den Landrat: Dieser Brief spricht Bände

Plus Warum Peter von der Grün immer wieder die Bürgermeister ausblendet, ist nicht nachvollziehbar. Ein Satz über ihre Einwände hätte gereicht, um diesen Eklat zu verhindern.

Dieser Eklat hätte nicht sein müssen: Als Peter von der Grün erklärt, dass der Haushalt nochmal in Ruhe überarbeitet werden soll, hätte er als Grund dafür auch die Einwände durch die Bürgermeister erwähnen müssen. Die Bundesfinanzlage als Vorwand zu nehmen, war ein Fehler, den ihm Fridolin Gößl nicht durchgehen ließ. Schon gegenüber den Bürgermeistern hatte er seine Entscheidung damit begründet. Als er diese dann gegenüber den Medien wiederholte, konnte man seinem Gesichtsausdruck eindeutig entnehmen: "Jetzt hab ich die Faxen dicke!"

Seit Wochen hagelt es Kritik an dem Finanzentwurf. Keiner der Bürgermeister wollte die Konsequenzen, die sich daraus ergeben würden, akzeptieren. Die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben wird immer größer, der Schuldenberg immer höher. Alle haben signalisiert: Das tragen wir in diesem Umfang nicht mit, es muss massiv gespart werden. Es stand völlig außer Frage, dass der Landrat darauf reagieren muss, will er als ernstzunehmender Landkreis-Chef wahrgenommen werden.

