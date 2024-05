Kritik gegen Paketzentrum: Nicht nur reden, sondern machen

Plus Der Gemeinderat Weichering musste den Bürgerentscheid als unzulässig erklären und hat sich damit keine Freunde bei den Gegnern gemacht. Wäre einer von ihnen aber früher aktiv geworden, gäbe es noch eine Chance.

Der Frust und die Enttäuschung der Paketzentrums-Gegner - insbesondere jener aus Maxweiler - ist verständlich. Abseits der zuständigen Gemeindegrenze können sie wenig tun und sind auf die Entscheidungen in Weichering angewiesen. Ein Bürgerbegehren gegen das Logistikzentrum können sie weder initiieren noch daran teilnehmen. Deshalb keimte in ihnen die Hoffnung auf, dass das Vorhaben mittlerweile auch auf Weicheringer Seite skeptischer gesehen wird als zu Beginn der Planungen. Womöglich hätte es tatsächlich gestoppt werden können.

Doch die Hoffnungen haben sich zerschlagen, weil das Bürgerbegehren materielle und formale Fehler beinhaltet. Die Zeit war knapp, der Antrag offenbar mit heißer Nadel gestrickt. Am Ende erfüllte er die rechtlichen Voraussetzungen nicht und musste abgelehnt werden. Der Frust trifft aber nicht die Initiatoren, die sich beispielsweise durch den Verein Mehr Demokratie hätten beraten lassen können, sondern den Gemeinderat, weil er das unzulässige Bürgerbegehren nicht durch ein Ratsbegehren ersetzt und damit den Fehler anderer ausbügelt.