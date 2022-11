Neuburger Stadtrat sendet Signal in die richtige Richtung

Plus Dass die Stadt Neuburg es Investoren mit einer geänderten Stellplatzordnung erleichtern will, neues Gewerbe anzusiedeln, kann nur begrüßt werden. Denn von mehr Leben im Zentrum profitieren mehrere.

Es ist Zeit geworden, dass die Stadt ihre Stellplatzordnung in der Innenstadt neu gestaltet. Im Zentrum gibt es realistisch gesehen keine Möglichkeit mehr, Parkraum zu schaffen. Und ehrlich gesagt: Ist es tatsächlich so, dass in Neuburg Parkplatznot besteht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen