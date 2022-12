Was Besseres kann Neuburg nicht passieren

Das mittlerweile ausgezeichnete Nahwärme-Projekt der Stadt biegt endlich auf die Zielgerade ein. Für Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich war der Weg dorthin mitunter recht steinig.

Es war und ist nach wie vor ein Vorzeigeprojekt für Neuburg und jetzt mehr denn je. Zwar bröckelte zwischendurch der Rückhalt für die Nahwärme im Stadtrat, da der permanente Ruf nach den benötigten Millionen für die Umsetzung manchem Entscheidungsträger zu viel war. Doch letztlich kann Neuburg froh sein, dass sich das Projekt nun auf die Zielgerade begibt.

Gleichwohl könnten die Stadtwerke schon weiter sein, wäre die finanzielle Unterstützung größer gewesen. Doch wer konnte schon ahnen, dass Europa zum Kriegsschauplatz werden würde. Die Attacke Russlands gegen die Ukraine führte Deutschland drastisch vor Augen, was es heißt, von einem Energielieferanten abhängig zu sein. Jetzt weint man vergebenen Chancen nach. Etwa den nach wie vor fehlenden Leitungen, die den von den Windrädern im Norden des Landes im Überfluss produzierten Strom in den Süden bringen könnten. Oder den vielen Windrädern, die vor allem in Bayern nicht gebaut wurden. Beides im Übrigen wegen heftiger Proteste der Bürger. Doch wenn es Energie in schier endlosen Mengen gibt, denkt halt niemand daran, wie es anders sein könnte.

Der Chef der Neuburger Stadtwerke war beharrlich

Umso besser, dass sich Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich hartnäckig zeigte, sich im Stadtrat mitunter keine Freunde gemacht hat, weil er beharrlich viel Geld für den Ausbau der Nahwärme gefordert hat und fordert. Ihm ist es auch nicht recht, dass die Gewinne des städtischen Energieversorgers durch das, was für die öffentlichen Bereiche wie Bäder, Busse oder Tiefgaragen draufgezahlt werden muss, aufgefressen werden. Denn dadurch entsteht zumindest der Eindruck, als könnten die Stadtwerke nicht haushalten. Was nicht der Fall ist.

Abgesehen davon wird sich das Nahwärmeprojekt, das bereits vor rund 14 Jahren über das damalige Forschungszentrum f10 ins Leben gerufen worden ist und von den Stadtwerken seit 2013 vorangetrieben wird, für Neuburg noch vielfach bezahlt machen. Energieversorgung aus Energie, die schon da ist und auch noch viel CO2 einspart: Was Besseres kann der Stadt nämlich nicht passieren.

