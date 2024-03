Wird der Parteiaustritt des Landrats zum politischen Neubeginn?

Plus Noch weiß niemand, welche Folgen der Parteiaustritt von Landrat Peter von der Grün nach sich zieht. Aber vielleicht wird die Osterzeit zum Neubeginn im Kreistag.

"Jetzt ist erst mal österlicher Friede – und danach sehen wir weiter." Ausgerechnet Roland Weigert zeigt sich nach dem Parteiaustritt von Peter von der Grün sanftmütig. Dessen Brief hat aber auch gesessen: Angriffslustig und provokant wie nie zuvor, hat er sich den Frust von der Seele geschrieben. Selbst einige seiner größten Kontrahenten zeigen Verständnis für seine Worte und Entscheidung.

Menschlich gesehen, war sein Rückzug von den Freien Wählern nachvollziehbar. Doch war er auch politisch klug? Normalerweise bedeutet die eigene Fraktion Stimmensicherheit: Will man ein Thema durchkriegen, holt man sich zuerst die Unterstützung aus den eigenen Reihen. Peter von der Grün konnte darauf zuletzt aber nicht mehr zählen. Statt fehlender Rückendeckung hat er jetzt den Rücken frei. Das Ergebnis ist dasselbe, das Gefühl für ihn dürfte jedoch ein anderes sein.