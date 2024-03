Diebe klauen mehrere unversperrte Fahrräder

Mit mehreren Fahrraddiebstählen hat es die Polizei in Eichstätt aktuell zu tun. In Konstein und Nassenfels waren mehrere Radl gestohlen worden.

Gleich zwei Fahrräder sind von einem Grundstück in Konstein gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter zwischen 4. und 8. März zunächst ein unversperrtes Fahrrad aus der Hofeinfahrt und anschließend ein weiteres unversperrtes Rad aus der Garage entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Bulls (Sharptail) in den Farben Blau und Schwarz und ein Trekkingrad der Marke Bulls (Street Flyer) in den Farben Schwarz und Lila. Die Fahrräder haben einen Gesamtwert von 500 Euro.

In Nassenfels wurde ein Fahrrad aus einer Einfahrt gestohlen

Zwischen 29. Februar und 1. März wurde dann in Nassenfels ein unversperrtes Fahrrad aus der Einfahrt des Grundstückes gestohlen.Dabei handelt es sich um ein Trekkingrad der Marke Bergamont in Schwarz. Das Rad hatte noch einen Wert von rund 800 Euro. Hinweise nimmt die inspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)