Kreativwerkstatt in Oberhausen: Raum für Ideen, Kurse und Genies von morgen

Die Frage am Anfang war, ob diese Idee überhaupt funktioniert. Eine Werkstatt als Treffpunkt für die Menschen aus der Gemeinde? Ein Raum für Kreativität und gemeinsames Handwerken? Alles andere als ein Selbstläufer. Trotzdem nutzte Oberhausen die Gelegenheit des Kindergartenneubaus und die Leader+-Förderung und richtete genau eine solche Werkstatt ein. Vielmehr gleich mehrere Werkstattbereiche in einem Raum. Und einen Treffpunkt für alle, die mal etwas Neues ausprobieren wollen. Oder einfach mal eine Bandsäge brauchen und die nicht gleich selbst kaufen wollen. Oder einen 3D-Drucker für ein Projekt brauchen. Oder, oder, oder. Die Möglichkeiten in der Kreativwerkstatt Oberhausen sind vielfältig. Die Begegnungsmöglichkeiten auch.

