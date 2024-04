Schon wieder ein Einbruch in der Region: Täter steigen in Klingsmoos in Haus ein

Erneut ist am Wochenende in der Region Neuburg in ein Haus eingebrochen worden. Die Polizei spricht von einer auffälligen Häufung.

"Auffällig viele Einbrüche" werden derzeit im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gemeldet. Der Neuburger Polizeichef Heinz Rindlbacher zeigt sich angesichts der neuesten Meldungen besorgt. Denn auch am vergangenen Wochenende haben Einbrecher in der Region zugeschlagen. Nur, weil die Nachbarn aufmerksam waren, konnte Schlimmeres verhindert werden.

In Klingsmoos hörten Anwohner eines frei stehenden Einfamilienhauses in der Pöttmeser Straße am Samstagabend gegen 22 Uhr ungewöhnliche Geräusche aus dem benachbarten Garten. Die Stimmen kamen ihnen fremd vor, also sahen sie nach. Sie konnten laut Polizeibericht zwei Unbekannte sehen, die mit Gegenständen im Arm das Nachbarhaus verließen.

Einbruch in Klingsmoos: Nachbarn warnen die Hausbesitzer

Just in diesem Moment kamen die Hausbesitzer nach Hause, die von ihren Nachbarn direkt informiert wurden. Die Einbrecher bekamen das mit und traten sofort die Flucht an. Sie stiegen in ein bereitstehendes, schwarzes Fahrzeug und fuhren davon. Die Hauseigentümerin nahm sofort die Verfolgung auf, verlor das Fluchtfahrzeuge in Richtung Pöttmes aber aus den Augen. Sie konnte später einige Elemente des Autokennzeichens der Polizei nennen. Eine erste Fahndung der Polizei aber verlief erfolglos.

Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen herausstellte, hebelten die Terrassentüre des Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Innenräume nach Wertsachen. Entwendet wurde ein Geldbeutel mit rund 500 Euro Bargeld. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Polizei Neuburg spricht von "auffälliger Häufung" von Einbrüchen

Es ist mittlerweile der dritte Einbruch in der Region innerhalb weniger Wochen. "Es ist eine ungewöhnliche Häufung", so Rindlbacher. Während es sich in Klingsmoos um einen klassischen Wohnungseinbruch gehandelt habe, sei die Tat vergangene Woche in Unterhausen von anderer Qualität. "Der klassische Einbrecher sucht keine Konfrontation mit dem Hausbewohner und flieht, sobald jemand nach Haus kommt", so Rindlbacher.

In Unterhausen waren die Hausbesitzer eines Anwesens gegen 22 Uhr nach Hause gekommen. Dort hatte sie der Täter vor der Haustüre überfallen. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Mittlerweile schließen die Beamten nicht mehr aus, dass es sich bei dem 57-jährigen Täter um den gleichen handeln könnte, der Mitte März eine 95-Jährige Frau in Neuburg-Ried an der Haustür überfallen hat. Er hatte bei der Rentnerin maskiert an der Türe ihres Hauses geklingelt und überwältigt. Er fesselte sie an einen Stuhl und durchsuchte das Haus nach Beute. Die Frau hatte den Überfall ohne Verletzungen überstanden.

Info: Hausbesitzer, die ihr Haus einbruchsicherer machen wollen, können sich kostenlos bei der Kriminalpolizei Oberbayern-Nord beraten lassen. Terminvereinbahrung ist möglich unter 0841/9343-3730.

