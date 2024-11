Landrat von der Grün kontert „Frustbrief 2.0“ der Bürgermeister

Nach dem „Frustbrief 2.0“ der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an Landrat Peter von der Grün (FDP) schießt dieser nun zurück. Am Freitag antwortete er im Gegenzug mit einem offenen Brief an die Rathauschefs und weist darin die ihm vorgeworfenen Versäumnisse vehement zurück. „Die pauschalen Vorwürfe sind haltlos und entbehren jeglicher Grundlage.“ Er kritisiert insbesondere, dass das Schreiben während seines Urlaubs im Landratsamt abgegeben wurde und die Presse vor ihm über den Inhalt informiert war. Er stellt sich deshalb die Frage, ob das „politisch motivierte Manöver“ von den eigenen Versäumnissen und Fehltritten ablenken soll.

