NR-Podium verpasst? Hier sehen Sie die Diskussion mit den Direktkandidaten im Video

Die NR veranstaltete am 28. September im Kolpinghaus eine Podiumsdiskussion. Eingeladen sind die Direktbewerber der im Landtag vertretenen Parteien. Das Video gibt es hier.

Am 8. Oktober wird der neue Bayerische Landtag gewählt. Und auch in der Region ist der Wahlkampf voll im Gange. Wer wird künftig die Interessen des Stimmkreises 125 - also des Landkreises Neuburg-Schroibenhausen und der Gemeinden Geroldsbach, Scheyern und Markt Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen) - in München vertreten? Schaffen es erneut die beiden Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber (CSU) und Roland Weigert (FW)? Oder wird möglicherweise doch erstmals ein Direktmandat an die Freien Wähler geben?

Das zumindest würde den ambitionierten Zielen Weigerts, der nach der vergangenen Wahl auf Anhieb Staatssekretär im Wirtschaftsministerium unter Hubert Aiwanger wurde, Rückenwind verleihen. Dass er auf ein Ministeramt schielt, daraus macht Weigert keinen Hehl. Bei der letzten Wahl 2018 trennte die beiden Politprofis keine sechs Prozent. Auf der anderen Seite ist die CSU-Basis in der Region stark und das Direktmandat traditionell in der Hand der Union. Es bleibt also spannend. Und auch die Frage, wie die anderen Parteien abschneiden spielt hier mit rein.

Die Neuburger Rundschau veranstaltet vor der Wahl eine Podiumsdiskussion und bietet eine Orientierungshilfe. Wir haben die Direktkandidaten der sechs im Landtag vertretenen Parteien zu einer Podiumsdiskussion gebeten. Sie findet am Donnerstag, 28. September, ab 18.30 Uhr im Kolpinghaus in Neuburg statt. Einlass ist bereits vorab.

Neben Enghuber und Weigert sind vier weitere Erststimmenbewerber eingeladen:

Die SPD hat den Aresinger Gemeinderat Siegfried Sibinger, Vorsitzender der Schrobenhausener Sozialdemokraten, nominiert.

Die Grünen stellten die Schrobenhausenerin Marina Abstreiter auf.

Für die FDP tritt die in Ingolstadt lebende Theresa Ley an, die aus Weimar stammt.

Die AfD hat Christin Gmelch aus Königsmoos nominiert, sie wird aber aus Zeigründen nicht dabeisein.

Außerdem bewerben sich folgende Kandidaten am 8. Oktober im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen um die Erststimme: Rudi Riedelsheimer (Die Linke, Wolfratshausen), Holger Geißel (ÖDP, Rohrenfels), Gabriele Käsler (Die Bayernpartei, Klingsmoos), Damian Wilfling (Volt, Gerolsbach), Eckard Reineke (Die Basis, Schrobenhausen) und Filomela Varisco-Zinz (V-Partei, Neuburg).

Stellen Sie vorab ihre Fragen an die Landtagskandidaten

Durch den Abend führen sie Redaktionsleiterin Barbara Wild und Katrin Kretzmann. Sie werden den Direktkandidaten auf den Zahn fühlen und sie zu ihren Ideen für die Entwicklung unserer Region befragen.

Wir uns auf viele Besucher und Besucherinnen bei unserem Forum in Neuburg. Wer nicht persönlich anwesend sein kann, hat dennoch die Gelegenheit, die Debatte am 28. September zu verfolgen: Die Podiumsdiskussion wird per Livestream ins Netz übertragen.