Polizei bittet um Hinweise: Tote Greifvögel bei Langenmosen gefunden

Ein Spaziergänger hat zwei tote Greifvögel auf einem Feldweg bei Langemosen gefunden. Vermutlich haben die Tiere Gift gefressen.

Wie die Polizei berichtet, entdeckte ein Spaziergänger am Donnerstag die beiden verendeten Greifvögel am Feldweg neben dem neuen Mooskanal nördlich von Langenmosen. Der Mann rief die Polizei und die Beamten fanden direkt neben den Vogelkadavern Teile eines wohl ausgenommenen Haushuhns. Aufgrund der Umstände kann nicht ausgeschlossen werden kann, dass die aufgefundenen Innereien mit einem Giftstoff versetzt waren, an dem die Vögel letztlich verendet sind.

Tote Greifvögel bei Langenmosen gefunden: Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt Hundebesitzer

Die Polizeiinspektion Schrobenhausen bittet nun zum einen unter Telefonnummer 08252/8975-0 um Zeugenhinweise, zum anderen werden aber auch insbesondere Hundehalter, die dort mit ihrem Tier spazieren gehen, um entsprechende Vorsicht gebeten. (AZ)