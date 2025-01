Musikantenstreffen in Winkelhausen: Volksmusik, Tanz und eine Prise Humor

Die Hoagartenmusi hatte am Wochenende wieder viele Besucher angezogen. Beim bayerisch-volkstümlichen Musikantentreffen wurde wieder gesungen, musiziert, getanzt und zwischendurch wurden lustige Witze erzählt.

Der Karlshulder Manfred Müller, selbst Musiker und Aktivposten bei dieser Veranstaltung, hatte auch dieses Mal viele Musikanten dafür gewinnen können. Es war Altbewährtes, aber auch Neues im voll besetzten Saal des Gasthaus Müller zu erleben. Den Anfang machten alle anwesenden Musiker um Reinhard Brenk, Sandro Knoll, Fritz Tremmel, Erna Ansbacher, Erwin Altenbach und Helmut Seitle am Schlagzeug. Die Gäste wurden mit „Wir grüßen Euch“ empfangen und gleichzeitig zum Tanzen aufgefordert. Die Wirtin ist mit „Griaß di Gott Frau Wirtin“ auch nicht zu kurz gekommen.

Neu dabei beim Musikantenstammtisch in Winkelhausen: Die Moosspitz‘n

Neu dabei waren in Winkelhausen die Moosspitz´n mit Manfred Streitberger, Sonja Kreitmeier und Bettina Fleischer. Die drei Musikanten aus Niederarnbach und Karlskron verstanden es gekonnt, bekannte Volksmusikstücke besonders dynamisch und schmissig rüberzubringen. Alle drei sangen, Manfred Streitberger war die Hauptstimme und moderierte zwischendrin auch mal. Sitztrommel, Teufelsgeige, Ziach und Akkordeon hatten sie dabei und brachten unter anderem Ohrwürmer zum Mitsingen wie den „Hoberfeidtreiber“ oder die „Petruler Polka“, sowie eine ausgedehnte Schunkelrunde.

Auch neu mit dabei waren die „OPA-Krainer“. Das ist der Helmut Bährle am Akkordeon, der Martin Kumpf an der Trompete, der Martin Raufen an der Klarinette und der Hans Meixner am Bariton. Sie spielten für die Gäste einige Tanzstücke wie „Schöne Urlaubszeit“, „Sehnsucht nach den Bergen“ und die „Radlpolka“. Das Trio mit dem Peter Trübswetter und dem Paul Knorr an den Ziach-Instrumenten und dem Hans Meixner am Bariton forderten die Besucher mit dem „Lustigen Franz“, „Komm Tanz mit mir“ und der „Knöpferhupferlpolka“ wieder zum Tanzen auf.

Der Lokalmatador Sandro Knoll aus Langenmosen spielte mit der Erna Ansbacher aus Bayerdilling, jeweils mit ihren steierischen Harmonikas, sowie dem Charly Dennerlein aus Ingolstadt und dem Karl Manhart aus Burgheim die „Tiroler Buam Polka“, die „Sterne am Himmel“ und die „Hey Man Polka“ von den Schürzenjägern. Als junger Akkordeonist aus Pfaffenhofen brachte der Maxi Lörcher wieder den Saal zum Kochen. Er spielte und sang mit Inbrunst das „Kufstein Lied“ und den „Schneewalzer“. Der Wolfgang Kierstein aus Neuburg hat sich mit seinem Akkordeon sofort in die Herzen der Besucher gespielt. Er hat ein sehr schönes Repertoire mit Oberkrainern und Ernst Mosch Liedern gebracht, die regelrecht die Besucher zum Tanzen animiert haben.

Den krönenden Abschluss des gelungenen Abends bildete das Lied „Sierra Madre“, mit dem die Musiker die Gäste verabschiedeten. Die Stimmen aus dem Publikum waren einhellig: Ein gelungener Hoagarten mit bester Unterhaltung, viel Spaß und fröhlicher Gaudi. Die beschwingten Gäste machten sich schließlich zufrieden auf den Heimweg und freuen sich bereits auf das nächste musikalische Highlight im Gasthof Müller, am Sonntag, 9. Februar. (AZ)