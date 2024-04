Ladendieb versucht eine Flasche Weißbier in zu klauen

Mit einer Flasche Weißbier will ein Unbekannter den Edeka in Lichtenau ohne zu bezahlen verlassen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In Lichtenau hat ein bisher unbekannter Mann versucht, eine Flasche Weißbier zu klauen. Der Mann war am Wochenende in einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße bereits um 8.40 Uhr beim Einkaufen gewesen. Ein Angestellter beobachtete den Mann dabei, wie er eine Flasche Weißbier unter seiner Jacke versteckte und damit den Laden verlassen wollte.

Mann will Weißbier-Flasche im Wert von 1,27 Euro klauen

Als der Mitarbeiter den Kunden ansprach, ließ der Mann die Flasche im Wert von 1,27 Euro zurück und verließ das Geschäft. Er wurde nach Angaben der Polizei Neuburg wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, sehr schlank, blonde rötliche Haare, dunkle Jacke und Jogginghose. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch