Andacht im Kerzenschein: So besinnlich war die Waldweihnacht in Ludwigsmoos

Eine stimmungsvolle Waldweihnacht feierten am Wochenende über 100 Menschen in Ludwigsmoos. Am Ende der Andacht teilte Pfarrer Thomas Kelting das Friedenslicht aus Bethlehem aus.

Plus Fast 100 Menschen nehmen an ökumenischer Waldweihnacht am Laich in Ludwigsmoos teil – begleitet von der Königsmooser Musi und dem Friedenslicht aus Bethlehem.

Von Andrea Hammerl

Die ökumenische Waldweihnacht in Ludwigsmoos erfreute sich heuer besonders großen Zulaufs. „Das sind bald dreimal so viel Leute wie vor zwei Jahren“, freute sich Prädikant Erwin Kleber, der gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Thomas Kelting den Fackelzug von der katholischen Kirche St. Maximilian Ludwigsmoos ins Wäldchen am Laich anführte.

