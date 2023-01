Flammen greifen auf Wohnhaus über: Sauna in Ludwigsmoos gerät in Brand

Die Ursache für den Brand ist bislang noch unklar.

Die Einsatzkräfte aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Eine Sauna in einem Haus ist im Königsmooser Ortsteil Ludwigsmoos in Brand geraten. Das Feuer griff laut Polizei auch auf das angrenzende Wohngebäude über. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten ist die Sauna völlig ausgebrannt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr die Außenverkleidung des Wohnhauses, auf das sich die Flammen ausgebreitet hatten, unter Atemschutz entfernen. Die Flammen haben sich unter die Verkleidung des Holzhauses gefressen und verursachten die enorme Rauchentwicklung.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personenleicht verletzt, die Brandursache ist noch unklar. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Ludwigsmoos, Schrobenhausen, Langenmoosen, Klingsmoos und Untermaxfeld im Einsatz. (AZ)