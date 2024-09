Lukas Rehm will für die AfD in den Bundestag

Die AfD hat ihren Direktkandidaten für den Wahlkreis 215, der die Stadt Ingolstadt, den Kreis Eichstätt sowie große Teile des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen umfasst, nominiert. Lukas Rehm will laut einer Mitteilung für die Partei in den Bundestag einziehen. Rehm ist 34 Jahre alt, verheiratet und seit Juli 2015 Mitglied in der AfD.

Lukas Rehm ist seit 2020 im Ingolstädter Stadtrat

Im März 2020 wurde er in den Ingolstädter Stadtrat gewählt. Bereits 2021 war er Direktandidat im Wahlkreis und holte damals 9,6 Prozent der Erststimmen. In seiner Bewerbungsrede ging er auf das Thema der Einwanderung ein, außerdem kritisierte er die Wirtschaftspolitik der Ampel. Sein Hauptschwerpunkt im Wahlkampf wird das Thema der inneren Sicherheit sein. (AZ)