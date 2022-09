Luxemburg/Neuburg

18:00 Uhr

Feuerwehr-WM in Luxemburg: Neuburger holen Titel

Plus In zwei Kategorien schaffen es die Neuburger auf Platz eins bei der World Rescue Challenge in Luxemburg. Die WM ist für die Feuerwehr lehrreich und spannend.

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Sie kommen mit einem Weltmeistertitel nach Hause: Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg war am Wochenende mit sechs Mann in Luxemburg, um dort als Vertreter Deutschlands an der World Rescue Challenge – den Weltmeisterschaften der Unfallrettung – teilzunehmen. Bei 35 startenden Teams aus aller Welt erreichten die Neuburger Kameraden den vierten Platz in der Gesamtwertung. In zwei Einzelkategorien landeten sie sogar auf Platz eins. „Überragend“, findet Kommandant Markus Rieß, der als Teamcaptain mit dabei war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen