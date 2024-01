26-jährige Autofahrerin kollidiert mit Sattelzug

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Ingolstadt ist mit ihrem Auto ins Schleudern gekommen und dann mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Wie es dazu kam.

Am Mittwoch gegen 8.15 Uhr kam auf der A 9 in Richtung München, circa 2,5 Kilometer nach der Anschlussstelle Manching, eine 26-Jährige aus Ingolstadt mit ihrem Auto ins Schleudern, da sie offenbar auf der glatten Fahrbahn zu schnell unterwegs war. Sie kam so vom linken Fahrstreifen aus nach rechts und stieß gegen den Sattelzug eines 57-Jährigen aus Baden-Württemberg, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Bei dem Zusammenstoß, der Sattelzug fuhr mit der Front gegen das Heck des Autos der 26-jährigen, wurde diese leicht verletzt, sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Ingolstädter Krankenhaus. Sowohl die Sattelzugmaschine als auch das Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)

