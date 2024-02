Betrunkener Radler stürzt und verletzt sich schwer

Ein Mann ist am Faschingsdienstag von Manching Richtung Niederstimm geradelt. Plötzlich fiel er ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer vom Fahrrad.

Ein 59-jähriger Manchinger fuhr am Dienstag gegen 21.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Ingolstädter Straße von Manching kommend in Richtung Niederstimm. Kurz nach der dortigen Brücke stürzte der Radler alleinbeteiligt von seinem Rad und verletzte sich schwer. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Ein Test war aufgrund der Verletzungen nicht möglich. Der Mann wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachtes der „Trunkenheit im Verkehr“ wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)

