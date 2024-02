Die IG-Metaller bei Airbus haben ihr Leitungsteam gewählt

Bei Airbus in Manching wurden die IG-Metall-Vertrauensleute in ihren Ämtern bestätigt. Sie stehen jetzt für weitere vier Jahre an der Spitze.

Andreas Domke (Zweiter von rechts) und Markus Endner (Zweiter von links) wurden von den IG Metall-Vertrauensleuten in ihrem Amt wiedergewählt. Das bedeutet: Sie stehen für weitere vier Jahre an der Spitze der IG Metall bei Airbus in Manching. Andreas Domke, Vorsitzender der IG Metall bei Airbus, erklärte in der Wahlversammlung, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und IG Metall ist: "Nur zusammen können wir die Beschäftigten gut vertreten."

Airbus-Betriebsratschef Thomas Pretzl lobte die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und IG Metall

Betriebsratsvorsitzender Thomas Pretzl (rechts) lobte ebenfalls die ausgezeichnete Kooperation. Christian Daiker (links), Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Ingolstadt, bedankte sich beim alten und neuen Leitungsteam. „In der Wehr- und Sicherheitsindustrie geht es aufgrund von politischen Entscheidungen aktuell um viele Arbeitsplätze. Zudem steht auch dieses Jahr wieder eine Tarifbewegung mit vermutlich harten Auseinandersetzungen an. Umso mehr freut es mich, dass die Gewerkschaftsarbeit bei Airbus auch in Zukunft in den Händen von erfahrenen Kollegen liegt“, sagte Daiker. (AZ)