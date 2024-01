Sattelzug touchiert Lichtmast: 240 Liter Diesel laufen aus

Der Fahrer eines Sattelzugs fiel auf der B 16 bei Manching in Sekundenschlaf und kam von der Straße ab. Wegen des Unfalls musste die Straße gesperrt werden.

Ein 60-jähriger Kraftfahrer fuhr am Dienstag gegen 1.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B 16 von der Anschlussstelle Manching kommend in Richtung Ernsgaden. Auf Höhe Manching touchierte der Sattelzug einen Verkehrsleitpfosten und anschließend einen Lichtmast des Flughafens. Durch den Aufprall wurde der Kraftstofftank der Sattelzugmaschine aufgerissen und circa 240 Liter Diesel liefen in den Grünstreifen. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer gab an, dass er während der Fahrt kurz eingeschlafen sei, berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Manching war mit 15 Einsatzkräften zur Unterstützung und Verkehrsabsicherung vor Ort. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Dazu musste die B 16 kurzzeitig gesperrt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. (AZ)