Unfall auf der B 16: Zwei Verletzte und 45.000 Euro Schaden

Auf der B 16 bei Manching ist ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen passiert. Sie waren danach alle nicht mehr fahrbereit. Was genau geschehen ist.

Zwei leicht verletzte Personen und rund 45.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag um 15 Uhr auf der B 16 Höhe Westenhausen. Ein 33-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Pfaffenhofen fuhr unter Missachtung der Vorfahrtsregelung von Feilenmoos kommend in die Kreuzung mit der B 16 in Richtung Westenhausen ein. Hierdurch kollidierte dessen Tesla mit einem von rechts kommenden VW Caddy, der auf der B 16 in Richtung Neuburg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde dieser gegen einen VW Golf geschleudert, der in der Einmündung von Westenhausen kommend stand. Bei dem Verkehrsunfall zogen sich der Verursacher und die 34-jährige, ebenfalls aus dem Landkreis Pfaffenhofen stammende Fahrerin des VW Golf leichte Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt, berichtet die Polizei. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Feuerwehren aus Ernsgaden und Westenhausen waren zur Verkehrslenkung an der Unfallstelle im Einsatz. (AZ)

