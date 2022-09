Marienheim

vor 32 Min.

Kita-Catering: Was Neuburgs Kinder gerne essen

Immer mehr Kinder essen mittags in der Kita.

Plus Wer Essen für Kitas und Schulen zubereitet, muss zahlreiche Vorschriften beachten. Vanessa van Delft vom gleichnamigen Catering-Service in Marienheim erzählt.

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Graue Thermoboxen wandern in einen himmelblauen Transporter. Darin verpackt: Nudeln mit Schinkensahnesoße und Salat, zum Nachtisch Fruchtjoghurt. Es ist zehn Uhr am Vormittag, und gleich geht diese erste Fuhre des Tages raus an einige Kindergärten im Raum Neuburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen