Neuer Dekan für die Fakultät Nachhaltige Infrastruktur in Neuburg

Der Fakultätsrat der Fakultät Nachhaltige Infrastruktur des Campus Neuburg hat Prof. Martin Dirr als neuen Dekan gewählt. Er folgt auf Prof. Jana Bochert, die sich ab Januar 2025 wieder verstärkt ihren Forschungsaufgaben widmet. Dirr bringt laut Mitteilung der THI eine beeindruckende Kombination aus wissenschaftlicher Expertise und praktischer Erfahrung mit.

Martin Dirr ist neuer Dekan der Fakultät Nachhaltige Infrastruktur

Nach dem Studium der informationsorientierten Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg promovierte er im Bereich des nachhaltigen Supply-Chain-Managements. Es folgten berufliche Stationen, unter anderem als Leiter der Logistik bei der Firma AGCO am Produktionsstandort für die Traktorenkabinen der Marken Fendt, Massey Ferguson und IDEAL. Vor seiner Wahl zum Dekan der Fakultät Nachhaltige Infrastruktur war er bereits als Studiendekan im Fakultätsvorstand. Seine Forschungsschwerpunkte sind Supply Chain Resilienz und Produktionsplanung.

Icon Vergrößern Martin Dirr ist neuer Dekan der Fakultät Nachhaltige Infrastruktur in Neuburg. Foto: THI Icon Schließen Schließen Martin Dirr ist neuer Dekan der Fakultät Nachhaltige Infrastruktur in Neuburg. Foto: THI

Mit Dirr an der Spitze will die Fakultät ihre Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit in den Feldern Bau, Energie und Umwelt weiter ausbauen, heißt es. „Wir freuen uns, mit Prof. Dirr einen industrieerfahrenen Fakultätsmanager gewonnen zu haben, der den weiteren Aufbau des Campus Neuburg gestalten wird“, so Prof. Walter Schober, Präsident der THI. „Gleichzeitig danken wir Prof. Jana Bochert für ihre vierjährige Aufbauarbeit, die den Campus Neuburg auf über 300 Studierende wachsen ließ.“ (AZ)