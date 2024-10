Karambolage auf der Autobahn mit neun Fahrzeugen

Am Montagabend gegen 17 Uhr gab es auf der A9 in Richtung München bei Stammham mehrere Auffahrunfälle. Wie die Polizei mitteilt, mussten die beteiligten Fahrzeuge am Anfang des noch teilweise dreispurigen Baustellenbereichs verkehrsbedingt abbremsen. Insgesamt waren neun Fahrzeuge beteiligt.

Bei dem Unfall auf der A9 bei Stammham wurden zwei Personen verletzt

In einem der Fahrzeuge wurde ein Ehepaar (46 und 47 Jahre alt) aus Auerbach mittelschwer verletzt; beide kamen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 85.000 Euro. Die linke Spur musste nach dem Unfall für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. (AZ)