Neuburg

18:00 Uhr

So ist die neue Mehrwegpflicht in Neuburg angelaufen

Hüseyin Özay hat die neuen Mehrwegbecher seines Istanbul Cafe and Bakery in der Färberstraße mit dem Logo seines Ladens versehen.

Plus Seit Jahresbeginn müssen Gastronomen Speisen und Getränke auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Die Nachfrage hält sich in Neuburg aber noch in Grenzen.

Von Tabea Huser Artikel anhören Shape

Wenn einem das Essen im Restaurant zu viel ist, dann lässt man es sich einpacken. Neben Folienpaketen und Kunststoffschalen, die in die Tasche gesteckt werden, müssen Restaurants, Cafés und Bistros indessen auch Mehrwegverpackungen anbieten. Das ist seit Jahresbeginn in Deutschland Pflicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen