Missglücktes Überholmanöver: Motorradfahrer wird bei Unfall verletzt

Ein missglücktes Überholmanöver ist einem 59-jährigen Motorradfahrer zum Verhängnis geworden. Der Mann aus dem Kreis Aichach-Friedberg kam verletzt ins Krankenhaus.

Eine 26-Jährige aus dem Kreis Eichstätt war am Sonntagnachmittag um kurz nach 16 Uhr mit ihrem Kleinbus von Möckenlohe in Richtung Nassenfels unterwegs. Hinter ihr fuhren zwei 58 und 59 Jahre alte Motorradfahrer aus dem Kreis Aichach-Friedberg.

Die beiden Motorradfahrer aus dem Kreis Aichach-Friedberg haben das Blinklicht übersehen

Als die Autofahrerin nach links in Richtung Untermöckenlohe abbiegen wollte, übersahen die beiden Motorradfahrer offenbar das Blinklicht und versuchten, den Kleinbus zu überholen. Der vorausfahrende 58-Jährige konnte den Kleinbus noch überholen, der ihm folgende 59-jährige Motorradfahrer blieb jedoch mit seiner rechten Körperseite an der Fahrerseite des Busses hängen.

Der Mann stürzte zwar nicht, er verletzte sich jedoch laut Polizei am rechten Arm sowie am rechten Unterschenkel und kam deshalb ins Krankenhaus Neuburg. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Schaden am Kleinbus wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. (AZ)