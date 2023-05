Hunderte Schafe ziehen beim Lammauftrieb durch Mörnsheim

Am 20. und 21. Mai steht Mörnsheim ganz im Zeichen der Schafe. Beim Altmühltaler Lammauftrieb werden zahlreiche Tiere auf die Sommerweide getrieben.

Ein sehenswertes Ereignis ist der Altmühltaler Lamm-Auftrieb in Mörnsheim, am Dreiländereck zwischen Oberbayern, Franken und Schwaben, allemal. Schon zum 19. Mal wird in der Marktgemeinde im Kreis Eichstätt eine große Herde von Schafen, Lämmern sowie einigen Ziegen über die Gailachbrücke durch das mittelalterliche Markttor am Kastenhof auf den Rathausplatz und durch die engen Gassen auf die Sommerweide, den Magerrasen mit seiner artenreichen Flora und Fauna, getrieben.

Vor der Kirche werden die Schafe gesegnet. Foto: Markt Mörnsheim

In Mörnsheim gibt es einen Schäfer- und Handwerkermarkt

Danach können Besucherinnen und Besucher beim Schäfer- und Handwerkermarkt den Mitwirkenden bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und Produkte vom Lamm kaufen. Auch auf der Speisekarte steht einiges vom Lamm: Es gibt Lammbraten, Lamm-Bratwürste und Lamm-Burger. Auf dem Programm stehen an den beiden Lammerlebnistagen ebenfalls viele Kinderaktionen wie eine Ausstellung zum Thema „Altmühltaler Lamm“.

Eröffnet werden die Lammerlebnistage am Samstag um 14 Uhr. Schirmherr ist der bayerische Finanzminister Albert Füracker. Er wird den Altmühltaler Lamm-Auftrieb eröffnen. Die Altmühltaler Lamm-Königin Katja I. wird neben Landrat Alexander Anetsberger die Gäste willkommen heißen.

Ein Schäfer treibt die Schafe und Lämmer durch Mörnsheim

Gegen 15 Uhr wird Schäfer Sascha Gäbler seine große Herde von Schafen, Lämmern und Ziegen durch das Markttor und den Ort führen. Bereits um 11 Uhr beginnt der Markt. Nach dem Auftrieb findet um 15.30 Uhr eine geführte Wanderung „Hoch über Mörnsheim“ auf Trockenrasen und Wacholderheiden statt sowie eine Vorführung der Schafschur um 16 Uhr am Rathausplatz.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria-End in Altendorf. Im Anschluss erhält die Schafherde samt Schäfer am Trockenrasen bei der Wallfahrtskirche den kirchlichen Segen. Der Schäfermarkt eröffnet um 14 Uhr, die Schernfelder Bläsergruppe Stoizwicker unterhält ab 14 Uhr. Zeitgleich wird um 14 Uhr die Herde an Schafen, Lämmern und Ziegen durch den Markt ziehen. Um 14.30 Uhr wird erneut eine geführte Wanderung angeboten. Danach ist gegen 15.30 Uhr wieder eine Schafschur.

Bereits am Freitag, 19. Mai, tritt die Münchnerin Victoria Lein um 20 Uhr im Rahmen des diesjährigen Lammauftriebs im Haus des Gastes in Mörnsheim auf. (AZ)