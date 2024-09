Bekifft und betrunken in Polizeiauto gekracht: Neuburger zu Bewährungsstrafe verurteilt

Er hatte einen Abend unter Freunden an einem Ort im Süden von Neuburg verbracht. Doch als ein Neuburger von seinem Kumpel wieder nach Hause fahren möchte, prallt er bei einer Polizeikontrolle um kurz nach Mitternacht mit seinem Moped ausgerechnet in das Heck des Streifenwagens. Fünf Halbe und ein paar Joints hatte der 36-Jährige zuvor konsumiert, Tests der Polizei ergaben 0,7 Promille und 1,4 ng/ml THC im Blut. Der Unfall im Rausch aus dem Herbst 2022 war jetzt Gegenstand einer Verhandlung am Neuburger Amtsgericht. Denn als die Ermittler genauer hinsehen, wird klar: Der 36-Jährige aus Neuburg hat in den letzten Jahren noch viel mehr und ganz andere Substanzen konsumiert. Und zum Teil auch gewinnbringend weiterverkauft.

Neuburger in Drogenhandel verstrickt: Polizeikontrolle bringt Wahrheit ans Licht

Wie die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vorwirft, soll dieser über einen WhatsApp-Kontakt in Nordrhein-Westfalen zwischen Februar und Juli 2021 insgesamt sechs Mal rund 100 Gramm Amphetamine an seine Wohnadresse in Neuburg bestellt haben. Zwischen 280 und 300 Euro habe er dafür jedes Mal bezahlt, gibt der 36-Jährige vor Gericht dazu an. Dass er diese Mengen selbst konsumiert haben soll, nimmt ihm Amtsrichter Christian Veh nicht ab: „Aus einem Haargutachten wissen wir, dass Sie sehr viel konsumieren. Aber dass ein Teil davon weiterverkauft wird, um den eigenen Konsum zu finanzieren, das erleben wir hier am Gericht sehr häufig.“

Der Angeklagte schildert seine Sicht der Dinge so: In der Corona-Pandemie habe er angefangen, Kräutermischungen zu konsumieren. Als diese immer stärker wirkten, habe er etwas Neues gesucht: „Da brauchte ich etwas zum aufputschen, also habe ich angefangen, Speed zu nehmen.“ Von 100 Gramm Amphetaminen, die er monatlich bestellt hat, seien 80 bis 90 Gramm nutzbare Ware bei ihm angekommen, sagt der 36-Jährige. Die Hälfte habe er selbst konsumiert, etwa 30 bis 40 Gramm mit kleinem Aufpreis an Bekannte verkauft, gibt er zu. Hinweise auf den Verkauf hatten Ermittler in Chats auf seinem Handy gefunden.

36-Jähriger wird nach Drogenhandel zu Bewährungsstrafe verurteilt

Als die Polizei ihn kontrolliert und seine Wohnung durchsucht, beginnt ein Umdenken, betont sein Verteidiger Norbert Feldmeier: „Mein Mandant möchte seine Drogenvergangenheit hinter sich lassen. Von Amphetaminen ist er auf Cannabis umgestiegen, seit April 2023 hat er aus eigenem Antrieb auch diesen Konsum gestoppt.“ Er sei ein vernünftiger Mann, habe einen gut bezahlten und verantwortungsvollen Job bei einem großen Maschinenbauer und strebe nun an, eines Tages auch seinen Führerschein wieder zu bekommen. Zudem kümmere er sich um seine pflegebedürftige Mutter, die mit im Haus lebt.

Nach seinem umfassenden Geständnis sah es das Neuburger Amtsgericht als erwiesen an, dass sich der Angeklagte des unerlaubten Besitzes und des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge strafbar gemacht hatte. Angesichts seiner positiven Sozialprognose wurde der 36-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt, die auf Bewährung ausgesetzt wird. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren beantragt, die Verteidigung auf ein Jahr und sechs Monate zur Bewährung plädiert. Zusätzlich muss der 36-Jährige eine Bewährungsauflage von 5000 Euro an den gemeinnützigen Verein Elisa leisten.