Straßenwalze löst einen Moped-Unfall aus

Wegen einer Straßenwalze ist am Donnerstagabend eine 26-Jährige aus dem Gemeindebereich Pollenfeld mit ihrem Moped gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, kam ihr an der Straße „Am Dornbühl“ in Weigersdorf auf ihrer Fahrbahnseite eine Straßenwalze entgegen.

Die Mopedfahrerin stürzte in Weigersdorf in einer Kurve

An deren Steuer saß ein 27-jährigen Neumarkter. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Frau im Kurvenbereich stark abbremsen. Dabei stürzte sie vom Moped und verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. (AZ)