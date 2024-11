Nacht der Lichter nach vielen Jahren wieder im Dom

Zur „Nacht der Lichter“ in Eichstätt lädt der Fachbereich Jugend im Bischöflichen Ordinariat am Freitag, 15. November, ein. Erstmals seit 2019 findet die Veranstaltung, die laut Ankündigung einen „Hauch von Taizé“ vermitteln soll, wieder im Dom statt, der erst vor wenigen Wochen wiedereröffnet worden ist.

Zur Nacht der Lichter können Kissen und Decken in den Eichstätter Dom gebracht werden

Zwischen 19 bis 23 Uhr besteht die Gelegenheit, im Gotteshaus zu verweilen und den Gruppierungen zuzuhören, die den Abend mit Texten und Musik gestalten: Der Jugendkantorei am Dom, dem Chor des Collegium Orientale, dem Jugendchor Rupertsbuch mit Schülerinnen und Schülern des Gabrieli-Gymnasiums Eichstätt und einer Gruppe von Seminaristen des Priesterseminars. Wer will, kann sich Decken und Kissen mitbringen und sich zwischendurch in der Batzenstube des benachbarten Dompfarrheims stärken.