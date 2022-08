44-jährige Autofahrerin prallt bei Nassenfels gegen eine Böschung

Eine 44-Jährige aus dem Kreis Eichstätt ist bei Nassenfels von der Straße abgekommen und gegen eine Böschung geprallt. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Unfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der Kreissstraße zwischen Zell an der Speck und Nassenfels ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war die 44-Jährige gegen 13.15 Uhr in Richtung Nassenfels unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts auf das Bankett geriet. Beim anschließenden Gegenlenken verlor die 44-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Die Frau prallte gegen die Böschung eines Grabens und wurde durch die Wucht des Aufpralls wieder zurück auf die Straße geschleudert.

Bei dem Unfall bei Nassenfels entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro

Die 44-Jährige wurde dabei nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Klinikum Ingolstadt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Nassenfels und Zell an der Speck sicherten die Unfallstelle ab. (AZ)