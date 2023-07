85-Jähriger landet mit Auto in der Schutter

Ein Mann war bei Nassenfels mit dem Auto unterwegs, als er plötzlich Rehen ausweichen musste. Dabei kam er von der Fahrbahn ab - mit Folgen.

Ein 85-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt fuhr am Freitagabend gegen 21.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Meilenhofen in Richtung Sächenfartmühle. In einer leichten Rechtskurve circa 200 Meter vor der Sächenfartmühle musste der Fahrzeugführer mehreren querenden Rehen ausweichen und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Im weiteren Verlauf kollidierte das Auto mit einem Telefonmasten, der zu Bruch ging, und kam schließlich in der Schutter zum Stehen. Ein aufmerksamer Jäger, welcher die Hilferufe des Autofahrers hören konnte, verständigte die Polizei und half dem 85-Jährigen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt.

Am Fahrzeug und am Telefonmasten entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro, heißt es im Polizeibericht. (AZ)