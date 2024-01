Call-Center-Betrug: Unbekannte geben sich als Polizeibeamte aus

Elf Fälle von versuchten Call-Center-Betrügereien hat es im Raum Nassenfels gegeben. Die Anrufer behaupten, es wäre zu Einbrüchen gekommen. Was die Polizei rät.

Seit Montagvormittag kam es im Gemeindebereich Nassenfels zu zahlreichen Anrufen falscher Polizeibeamter. Bisher wurden elf Fälle bekannt. Die Täter spielen vor, dass in der Nachbarschaft Einbrüche stattgefunden hätten oder bevorstehen würden. In diesem Zusammenhang solle erhoben werden, ob Bargeld oder sonstige Wertgegenstände in der Wohnung aufbewahrt werden.

Diese Masche der Telefonbetrüger ist als Call-Center-Betrug bekannt. Die Täter versuchen dabei zu erforschen ob Wertgegenstände oder größere Bargeldsummen zuhause aufbewahrt werden und vereinbaren dann die Abholung zur Eigentumssicherung, berichtet die Polizei. Die Kontaktierten waren misstrauisch und verständigten die Polizeiinspektion. Es kam zu keinem persönlichen Kontakt oder Übergaben.

Die Polizei rät, in derartigen Fällen das Gespräch zu beenden und zeitnah die örtlich zuständige Polizeidienststelle zu kontaktieren oder den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Die Polizei erfragt telefonisch keine Bankdaten oder erkundigt sich nach Verstecken von Wertsachen oder Bargeld. Auch eine Übergabe von Wertsachen oder Geld an der Haustüre wird nie vereinbart, teilt die Polizei mit. (AZ)