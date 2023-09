Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung

Ein Motoradfahrer aus Eichstätt wollte bei Nassenfels überholen und scherte deshalb aus. Doch dann kam Gegenverkehr.

Ein 39-jähriger Eichstätter fuhr am Dienstag gegen 11 Uhr mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße von Möckenlohe in Richtung Nassenfels. Vor ihm fuhren ein Traktor und zwei Autos. Nachdem die beiden Autos den Traktor überholt hatten, scherte auch der Motorradfahrer zum Überholen aus. In diesem Moment sah er ein entgegenkommendes Auto, das von einem 46-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt gelenkt wurde. Der Motorradfahrer machte daraufhin eine Vollbremsung, berichtet die Polizei. Dadurch rutschte der Vorderreifen weg und der Mann stürzte nach links auf die Gegenfahrbahn. Der 46-Jährige konnte einen Zusammenstoß noch vermeiden, indem er nach rechts auswich. Der Motorradfahrer wurde beim Sturz leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in die Klinik Eichstätt gebracht. Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (AZ)