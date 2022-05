Polizei meldet: Unbekannte brechen Opferstock auf

Unbekannte haben in einer Kapelle in Nassenfels den Opferstock aufgebrochen und Geld gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Kapelle Maria am Lärchenbaum in Nassenfels der Opferstock aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter brachen das Schloss des Opferstocks auf und entnahmen daraus eine noch unbekannte Summe Bargeld.

Polizei: Der Sachschaden in Nassenfels beträgt 25 Euro

Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter gestört wurden, da am Boden und im Opferstock noch Geld zurückblieb, berichtet die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (nr)