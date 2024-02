Unbekannte durchwühlen unversperrte Autos auf der Suche nach Beute

Leichtes Spiel hatten Diebe in der Nacht auf Montag. Sie haben rund um Nassenfels nach unversperrten Autos gesucht und daraus Geld und ein Fahrrad gestohlen.

Bei der Polizeiinspektion Eichstätt gingen am Montag sechs Anzeigen ein (vier aus Nassenfels, eine aus Zell a. d. Speck und eine aus Wolkertshofen), bei denen unversperrte Fahrzeuge nach Bargeld und Wertgegenständen durchwühlt worden sind. Die Taten haben sich laut Polizei zwischen Sonntag, 2 Uhr, und Montag, 11 Uhr, ereignet.

Die Diebe haben aus den unversperrten Autos 260 Euro gestohlen

Aus den Fahrzeugen entwendeten die unbekannten Täter insgesamt 260 Euro sowie einen Personalausweis. In Wolkertshofen wurde außerdem ein oranges Cross-Bike der Marke KTM im Wert von rund 100 Euro gestohlen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Eichstätt nach zwei Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die am Montag von einer Videokamera aufgezeichnet worden sind. Sie betraten um 2.23 Uhr das Grundstück des Einfamilienhauses und verliesen es drei Minuten später wieder. Die Unbekannten waren mit Fahrrädern unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)