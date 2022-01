200.000 Euro Schaden: Betrüger steht vor dem Neuburger Amtsgericht

Plus Ein Einzelunternehmer aus dem Kreis Pfaffenhofen steht vor dem Neuburger Amtsgericht wegen Betrugs in 42 Fällen. Er soll mit Automaten gehandelt haben, die er nie ausgeliefert hat.

Alleine das Vorlesen der Anklageschrift in der jüngsten Verhandlung am Neuburger Amtsgericht zog sich über eine gute halbe Stunde: 42 Betrugsfälle wurden dem Angeklagten aus dem Kreis Pfaffenhofen vorgeworfen. Der 51-Jährige betrieb ein Unternehmen, das mit Automaten handelte.