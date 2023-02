26-Jährige prallt in Maxweiler gegen Baum

Eine Frau aus Weichering kam bei einem Verkehrsunfall aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

Bei einem Verkehrsunfall ist eine Frau aus Weichering von der Fahrbahn abgekommen. Dies teilte die Neuburger Polizei mit. Am 26. Februar gegen 13.47 Uhr ist die 26-Jährige gegen einen Baum in Maxweiler geprallt. Die Frau war mit ihrem Audi auf der Straße "An der Allee" in Maxweiler unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen dort stehenden Baum. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die 26-jährige Autofahrerin zog sich mehrere Schürfwunden zu und beklagte Schmerzen im Brustbereich. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Neuburg gebracht. Der stark beschädigte Audi wurde von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. (AZ)