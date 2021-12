Neuburg

vor 16 Min.

Neuburg hält an Fahrradbrücke fest: Das sind die Planungen

Die Donaubrücke in Neuburg könnte Verstärkung bekommen. Im Gespräch ist neben einer zweiten Brücke für Autos auch eine Fußgänger- und Fahrradbrücke. Der Stadtrat will dieses Projekt weiter verfolgen.

Plus Der Neuburger Stadtrat will weiterhin an den Plänen für eine Fußgänger- und Fahrradbrücke festhalten. Eine zweite Befragung der Autofahrer wird es aber laut Beschluss nicht geben.

Von Anna Hecker

Der Brückenbau in Neuburg ist und bleibt ein zentrales Thema. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates ging es allerdings nicht um die zweite Donaubrücke für den Autoverkehr, sondern um die geplante Brücke für Fußgänger und Radfahrer. Im September 2020 hatte sich das Gremium einstimmig für eine solche Donauüberquerung ausgesprochen. Nun ging es um die Frage, ob an den Planungen festgehalten wird und mit welchen Finanzmitteln die nächsten Schritte im kommenden Jahr erfolgen sollen.

