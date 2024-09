65 Jahre lang ein Leben füreinander: Ehepaar Böck feiert Eiserne Hochzeit

Der 19.9.59 ist für Inge und Erich Böck ein magisches Datum. Damals gaben sie sich das Jawort. Die beiden heirateten an jenem Samstag zuerst standesamtlich und dann gleich anschließend kirchlich in der Heilig-Geist-Kirche in Neuburg. Erich Böck war in der Siedlung im Englischen Garten aufgewachsen. Er lernte seine Inge 1957 beim Tanzen kennen. Kurz zuvor war sie mit ihren Eltern aus Oberschlesien nach Neuburg gekommen.

„Als ich sie damals in der Gaststätte Schwarzer Hecht beim Tanzen kennenlernte, wusste ich, die lass ich nicht mehr los“, lacht Erich Böck beim Zurückdenken an den Tag ihrer ersten Begegnung. Die Erinnerungen sind lebendig. Sein Vater war im Krieg gefallen. Und auch seine Mutter erlebte zwei Jahre später die Hochzeit nicht mehr. Sie starb nur Monate vor dem Termin. „Mein älterer Bruder unterschrieb als mein Erziehungsberechtigter die elterliche Einwilligung, damit ich überhaupt heiraten durfte.“ Damals galt die Volljährigkeit erst ab dem 21. Lebensjahr.

Inge und Erich Böck aus Neuburg gaben sich vor 65. Jahren das Ja-Wort

Erich aber war 20, Inge 19 Jahre alt. Auch die Eltern von Inge starben früh, nur ein Jahr nach der Hochzeit. Die beiden zogen danach in deren Haus, in dem auch ihre vier Kinder groß wurden. Heute freuen sie sich über neun Enkelkinder und zehn Urenkel. Früh ihrer eigenen Eltern beraubt, haben die beiden eine große eigene Familie. So wurden auch die runden Hochzeitstage immer im großen Rahmen gefeiert. Dieses Mal geht das nicht.

Seit vier Jahren ist das Glück der beiden getrübt. Inge leidet an Demenz und ist an den Rollstuhl gefesselt. Erich pflegt sie zu Hause. Keine einfache Sache für den 85-Jährigen. Aber: „Damals war es Liebe auf den ersten Blick und mir war klar, die gebe ich nie mehr her.“