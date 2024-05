800 Euro Schaden: Rotes Auto in Neuburg angefahren

Ein geparktes Auto ist in Neuburg angefahren worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag, 9. Mai, ist in der Spreestraße ein roter Seat Leon angefahren worden. Das Auto war dort laut Polizei in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr kurz nach einer Kurve am Fahrbahnrand geparkt.

Ein geparktes Auto wird in Neuburg angefahren

Als der Besitzer wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden am Heck fest. Dieser beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch